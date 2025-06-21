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ABD'li Shea'nin dili sürçtü! Yanlışlıkla İsrail'i suçladı: İsrail hükümeti tüm bölgeye acı yayıyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, yanlışlıkla "İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor." dedi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'li Shea'nin dili sürçtü! Yanlışlıkla İsrail'i suçladı: İsrail hükümeti tüm bölgeye acı yayıyor
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Shea, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin konuşma yaptı.

"İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor"

"İsrail hükümeti tüm bölgeye kaos, terör ve acı yayıyor" diyen Shea, kısa bir duraksamanın ardından bunun bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, asıl kastının "İran hükümeti" olduğunu ifade etti.

"Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağı İran"

Shea, İran'ı Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağı olarak nitelendirdi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmak için gereken malzemelere sahip olduğunu iddia eden Shea, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Shea, Washington​​​​​​​ yönetiminin İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü eylemleri desteklediğini ancak bu saldırılara doğrudan müdahil olmadığını vurguladı.

İran hükümetinin daha fazla yıkım yaşanmaması için nükleer hedeflerinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Shea, BM Güvenlik Konseyi'nin Tahran'ı bu rotadan dönmeye zorlaması gerektiğini söyledi.

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