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ABD'li ünlü oyuncu Anderson hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Loni Anderson'dan acı haber geldi. Anderson, 79 yaşında hayata veda etti.

Haber Merkezi
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ABD'li ünlü oyuncu Anderson hayatını kaybetti
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Loni Anderson'ın halkla ilişkiler sorumlusu olan Cheryl J. Kagan, Anderson'un uzun süren bir hastalığın ardından Los Angeles'taki bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Loni Anderson kimdir?

Oynadığı dizilerle 3 Altın Küre adaylığı ve 2 Emmy adalığı alan Loni Anderson, 1983 yapımı yarış arabası komedisi Stroker Ace'de başrol oynadığı çekim sırasında, rol arkadaşı Burt Reynolds'a aşık oldu. İkili, evlendikten sonra Quinton adında bir erkek çocuk evlat edindi.

Daha önce verdiği bir röportajda Reynolds'ın uyuşturucu etkisi altındayken, kendisine fiziksel şiddet uyguladığını söyleyen Anderson, 1994'te Reynolds ile evliliklerini sonlandırmasının ardından Anderson, Bruce Hasselberg, Ross Bickell ve ardından Bob Flick ile evlendi.

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