ABD'li ünlü sunucu Ellen DeGeneres, Trump nedeniyle İngiltere'ye taşındığını doğruladı

ABD'nin en tanınan sunucularından Ellen DeGeneres, ABD Başkanı Donald Trump nedeniyle ABD'den İngiltere'ye taşındığını açıkladı.

Uzun bir zaman sonra İngiltere'de ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan DeGeneres, açıklamalarda bulundu.

DeGeneres'in eşi Portia de Rossi ile birlikte ABD'de eşcinsel evlilik hakkının geri alınmasına yönelik bazı adımların ardından, İngiltere'de yeniden evlenmeyi düşündüklerini ve ABD'nin hâlâ “insanların oldukları gibi olmaları için korkutucu” bir yere dönüştüğünü dile getirdi.

Ellen DeGeneres, eşi Portia de Rossi ile 2008 yılında California gey evlilik yasasını geçirdiğinde evlenmişti

90'lardan bu yana ABD televizyonlarında Ellen DeGeneres

DeGeneres, gündüz kuşağında yarattığı sohbet programının yanı sıra 1990'larda kendi adını taşıyan sitcom'u, Oscar, Grammy ve Emmy ödüllerine ev sahipliği yapması ve Kayıp Balık Nemo'da Dory'yi seslendirmesi sayesinde 30 yıl boyunca ABD televizyonlarının en büyük isimlerinden biri haline dönüşmüştü.

Talk Show programı iptal edildikten sonra, 2024'te ABD'de "son stand-up turnesine" çıkan sunucu, hemen ardından çoğunlukla Gloucestershire ve Oxfordshire'ın bazı bölümlerini kapsayan tarihi ve pitoresk bir bölge olan İngiltere Cotswolds'da bir ev satın almıştı.

"Hollywood'da eşcinsel olmak hala bir sorun"

DeGeneres, İngiltere'de Cheltenham'daki kalabalığa yaptığı açıklamada, Hollywood'da eşcinsel olmanın hala bir problem teşkil ettiğini dile getirdi. DeGeneres, bu durumun reklamcıların çekilmesi ve kanalın dizinin tanıtımını durdurmasının ardından sitcom'unun sona ermesine yol açtığını dile getirdi.

"İngiltere'de bir 'talk show' programı yapabilmek çok isterdim"

DeGeneres, konuşmasında programıyla ilgili "çok sayıda şeyi" özlediğini, ancak benzer bir formatın artık işe yarayacağını düşünmediğini söyledi.

"Yani, keşke olsaydı, çünkü aynı şeyi burada da yapardım. Bunu tekrar yapmayı çok isterdim ama insanların telefonlarından izlediğini ya da bilgi ve eğlenceye çok boğulduğumuz için televizyonlara çok fazla dikkat etmediklerini hissediyorum."

"Henüz ne yapacağımı bilmiyorum, eğlenmek istiyorum"

Gelecekte ne yapacağını bilmediğini, söyleyen sunucu, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Eğlenmek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Tavuklarımı seviyorum ama biraz sıkıldım" ifadelerini kullandı.