ABD’li üst düzey isim "İran savaşı İsrail lobisinin baskısıyla başladı" diyerek istifa etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, görevinden istifa ederek Başkan Donald Trump'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

"İsrail ve lobilerin baskısına boyun eğdi"

Joe Kent, istifa mektubunda savaşın perde arkasına dair ağır suçlamalarda bulunarak şunları kaydetti:

"İran’daki devam eden savaşı iyi niyetle destekleyemem. İran ülkemize hiçbir yakın tehdit oluşturmadı ve bu savaşı İsrail ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır.

Bu yönetimin ilk döneminde, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili isimleri, 'Amerika Önce' platformunuzu zayıflatan bir dezenformasyon kampanyası yürüttü."

İşte metnin Türkçesi:

"Ulusal İstihbarat Direktörü Ulusal Terörle Mücadele Merkezi

Başkan Trump,

Üzerinde çokça düşündükten sonra, bugün itibarıyla Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim.

İran'da devam eden savaşı vicdanen destekleyemem. İran, ulusumuz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ile onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır.

2016, 2020 ve 2024 yıllarında yürüttüğünüz kampanyalarda savunduğunuz ve ilk döneminizde uygulamaya koyduğunuz değerleri ve dış politikaları destekliyorum.

Haziran 2025'e kadar, Orta Doğu'daki savaşların vatanseverlerimizin değerli hayatlarını çalan, ulusumuzun servetini ve refahını tüketen bir tuzak olduğunu anlamıştınız.

İlk yönetiminizde, bizi sonu gelmez savaşlara sürüklemeden askeri gücü nasıl kararlı bir şekilde uygulayacağınızı modern zamanlardaki her başkandan daha iyi anladınız. Bunu, Kasım Süleymani'yi öldürerek ve IŞİD'i yenerek kanıtladınız.

Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının nüfuzlu üyeleri, 'Önce Amerika' platformunuzu tamamen sarsan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duygular aşılayan bir dezenformasyon kampanyası yürüttüler.

Bu yankı odası, sizi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırmanız durumunda hızlı bir zafer için açık bir yol olduğuna inandırmak suretiyle sizi aldatmak için kullanıldı. Bu bir yalandı ve İsraillilerin bizi binlerce en iyi erkek ve kadınımızın hayatına mal olan felaket Irak savaşına çekmek için kullandıkları taktiğin aynısıdır.

11 kez çatışma bölgelerinde görev yapmış bir gazi ve sevgili eşi Shannon'ı İsrail tarafından tezgahlanan bir savaşta kaybetmiş bir 'Altın Yıldız' eşi olarak, gelecek nesli Amerikan halkına hiçbir faydası olmayan ve Amerikan hayatlarının bedelini haklı çıkarmayan bir savaşta savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemem.

İran'da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünmeniz için dua ediyorum. Cesurca eyleme geçme zamanı şimdidir. Rotayı tersine çevirebilir ve ulusumuz için yeni bir yol çizebilirsiniz ya da daha fazla gerileme ve kaosa sürüklenmemize izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde.

Yönetiminizde görev yapmak ve büyük ulusumuza hizmet etmek bir onurdu."