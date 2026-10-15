ABD’li yatırım devi Apollo, EasyJet’i satın almaya hazırlanıyor

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İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, ABD’li yatırım şirketi Apollo tarafından satın alınmasına yönelik işlemlerin 2027’nin ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyor. Ancak 5,7 milyar sterlin (yaklaşık 7,54 milyar dolar) değerindeki anlaşma, Avrupa genelindeki sendikaların itirazlarıyla karşı karşıya.

EasyJet, perşembe günü yayımladığı işlem belgesinde satın alma sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Buna karşın çalışanların haklarına ilişkin güvenceler ve şirketin devralma sonrasındaki sahiplik yapısı, anlaşmanın önündeki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Sendikalar çalışanlara yönelik güvenceleri yetersiz buluyor

EasyJet’in yayımladığı belgede, Avrupa’daki çeşitli sendikaların satın alma sonrasında oluşacak yapıya ilişkin kaygılarını dile getirdiği belirtildi. Avrupa İş Konseyi de anlaşmaya karşı çıkan kuruluşlar arasında yer aldı. İtirazların temelinde, çalışanlara sunulan taahhütlerin kapsamı bulunuyor. Avrupa İş Konseyi, anlaşma kapsamında çalışanlara yalnızca 12 aylık, bağlayıcı olmayan güvenceler verilmesini eleştirdi. Bu itirazlar, satın alma tamamlandığında çalışanların haklarının ve mevcut çalışma koşullarının nasıl korunacağına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

Anlaşmanın değeri 5,7 milyar sterlin

Apollo’nun EasyJet’i satın alma teklifi, şirketin tamamını yaklaşık 5,7 milyar sterlin değerliyor. İşlemin tamamlanması halinde EasyJet’in halka açık şirket statüsünün sona ermesi ve Londra Borsası’ndaki 25 yılı aşkın işlem geçmişinin bitmesi bekleniyor.

Şirket, anlaşmanın ilerletilmesi için mahkeme ve hissedar toplantılarını 9 Kasım 2026 haftasında gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu toplantılar, satın alma sürecinin resmî onay aşamalarından birini oluşturuyor.

Avrupa düzenlemeleri belirleyici olacak

Satın almanın önündeki önemli konulardan biri de hava yolu şirketlerinin sahiplik ve kontrol yapısına ilişkin Avrupa Birliği kuralları. EasyJet ve Apollo, anlaşmanın şirketin Avrupa’daki uçuş haklarını koruyacak ve çoğunluk mülkiyetinin ve kontrolünün Avrupa çıkarlarında kalmasını sağlayacak bir yapı sunduğunu düzenleyici kurumlara göstermek zorunda. Bu konu, yalnızca EasyJet’in satın alınması açısından değil, Avrupa’nın sıkı kurallara tabi hava yolu sektöründe özel sermaye yatırımlarının geleceği bakımından da önem taşıyor.

Gözler 2027’nin ilk çeyreğinde

EasyJet, sendikalardan gelen itirazlara rağmen satın alma işleminin 2027’nin ilk çeyreği sona ermeden tamamlanması beklentisini koruyor. Bununla birlikte anlaşmanın nihai olarak sonuçlanması, gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasına bağlı.

Sürecin nasıl ilerleyeceği, hissedarların kararlarının yanı sıra havacılık düzenleyicilerinin değerlendirmeleri ve şirketin sahiplik yapısına ilişkin koşulların karşılanmasıyla netleşecek.