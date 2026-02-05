ABD'li yetkililer İran ile Umman'da görüşüleceğini doğruladı

ABD basınının adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Cuma günü yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmeleri, yeniden programa alındı. Habere göre Orta Doğu'dan bazı liderler, İran ile görüşmelerin yer ve format anlaşmazlığı nedeniyle çöktüğü haberlerinden sonra Trump yönetimi nezdinde acil lobi yaparak ABD'nin İran'la müzakerelerden çekilme tehdidini yerine getirmemesini talep etti.

ABD'nin İran'ın müzakerelerin yer ve formatındaki değişiklik taleplerini reddettiğine ilişkin haberler, Orta Doğu'da ABD Başkanı Trump'ın askeri müdahale seçeneğine yöneleceğine ilişkin endişelere neden oldu. Habere göre Orta Doğu genelinden en az dokuz ülkeden Arap liderler, Beyaz Saray'a ulaşarak ABD'den İran ile görüşmelerin iptal edilmemesi yönünde en üst düzeyden talepte bulundu. Haberde, bu girişimlerin ardından görüşmelerin İran'ın ısrar ettiği şekilde Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilmesine yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

ABD'li yetkiliye atfedilen açıklamada, "Görüşme planını iptal etmemizi ve İranlıların görüşlerini duymamızı istediler. Araplara, ısrar ederlerse bu görüşmeyi yapacağımızı söyledik. Ancak çok şüpheliyiz" ifadelerine yer verildi. Habere göre başka bir ABD'li yetkili ise Trump yönetiminin İran ile görüşmeyi, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine saygı çerçevesinde ve diplomasi yolunu tercih etmeye devam etme prensibi çerçevesinde kabul ettiğini açıkladı.

ABD ve İran, başlangıçta Cuma günü İstanbul'da görüşme konusunda uzlaşmıştı. Fakat daha sonradan İran'ın görüşmenin yeri ve formatında değişiklik talepleri ortaya çıkmış ve ABD'nin bu talebi reddettiğine ilişkin haberler basına yansımıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün yaptığı açıklamada İran'dan çelişkili açıklamalar geldiğini ifade ederek, "İranlıların belirli bir formatı kabul ettiğini düşünüyorduk. Bu her ne sebeple ise değişmiş gibi görünüyor" demişti.

Ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD ile görüşmeler konusunda mutabakata varıldığını duyurmuş ve "ABD ile nükleer müzakereler cuma günü yaklaşık saat 10.00'da Maskat'ta gerçekleştirilecek. Gerekli tüm düzenlemeleri sağladıkları için Ummanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum" demişti.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in yarın İran konusundaki görüşmeler için Katar'a gitmeleri, oradan da İranlı yetkililer ile görüşmek üzere Umman'a geçmeleri bekleniyor.