ABD’li yetkililer: İran’ın askeri kapasitesi açıklanandan daha güçlü

CBS’in aktardığına göre, ABD’li yetkililer, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde, kamuoyuna açıklanan verilerin ötesinde bir güç yapısı olduğunu ifade etti. Yapılan analizlerde, son çatışmalara rağmen İran’ın kritik askeri unsurlarının önemli kısmını koruduğu belirtildi.

Nisan ayı başında yapılan ateşkes sırasında İran’ın balistik füze stokunun ve fırlatma sistemlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin aktif durumda olduğu değerlendirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki deniz gücünün ise yaklaşık yüzde 60’ının varlığını sürdürdüğü, bu güç içinde hızlı saldırı botlarının da yer aldığı aktarıldı.

İran’a ait silahlı botların, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere saldırı düzenlediği ve bu saldırının Donald Trump’ın ateşkesi uzatma kararının hemen ardından gerçekleştiği bildirildi.

Hava gücü zayıflatıldı

İran’ın hava gücünün ciddi ölçüde zayıflatıldığı ancak tamamen ortadan kaldırılmadığı, hava kuvvetlerinin yaklaşık üçte ikisinin hâlâ operasyonel olarak hazır olduğu ifade edildi. ABD ve İsrail tarafından yürütülen operasyonlarda depolama ve üretim tesisleri dahil olmak üzere binlerce hedefin vurulduğu kaydedildi.

Trump, operasyonların İran’ın donanmasını, hava kuvvetlerini ve lider kadrosunu ortadan kaldırdığını belirtirken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Operation Epic Fury” kapsamında İran ordusunun uzun yıllar sürecek şekilde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hürmüz’e tehdit sürüyor

Savaşına hasarına yönelik değerlendirmelerine göre, İran’ın konvansiyonel donanmasının büyük bölümü imha edildi ancak asimetrik savaş kapasitesi için yapılandırılan Devrim Muhafızları deniz gücünün kısmen ayakta kaldığı bildirildi. Bu güç, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol taşımacılığını aksatan ana unsurlardan biri olarak öne çıktı.

ABD Savunma İstihbarat Örgütü, İran’ın hâlâ ABD ve müttefiklerine zarar verebilecek binlerce füze ve insansız hava aracına sahip olduğunu açıkladı. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise 40 günden kısa sürede 13 binden fazla İran hedefinin vurulduğunu, İran donanmasına ait büyük gemilerin yüzde 92’sinin ve yaklaşık 44 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini belirtti.

Açıklamalara göre söz konusu operasyon, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana üç haftalık sürede gerçekleştirilen en büyük deniz gücü imhası olarak kayda geçti. Ancak İran’ın mevcut askeri kapasitesinin, bölgedeki ABD ve müttefik güçler için tehdit oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.