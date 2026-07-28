ABD'li yetkililerden İran değerlendirmesi: Yaptırımlar askeri saldırılardan daha fazla zarar verecek

Axios sitesinin, isimlerini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın önceliğinin, saldırıların durdurulmasından çok finansal kaynaklara erişim sağlamak olduğu iddia edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin, ekonomik yaptırımların askeri saldırılara kıyasla Tahran yönetimine "daha çok zarar vereceği" görüşünde olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İran'a yönelik yaptırımlar ile ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukasının, Tahran'ı müzakere masasına oturtma konusunda sonuç vermesinin "daha fazla zaman alacağı" iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile daha önce yapılan görüşmelere atıfta bulunulan haberde, İran'ın bu görüşmelerde paraya erişimin "esas öncelik olduğunu açıkça dile getirdiği" ve Tahran'ın "acil şekilde nakde ihtiyaç duyduğu" ileri sürüldü.