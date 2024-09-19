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ABD'liler Harris’in başkan adaylığına daha sıcak bakıyor

ABD’de yapılan anket, 5 Kasım'da yapılacak başkan seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris'e yönelik bakış açısının adaylığını açıklamasından bu yana daha olumlu hale geldiğini gösterdi. Seçmenlerin yarısına yakını Harris'in "iyi bir başkan" olacağını düşündüğü, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump için ise bu oranın yüzde 36 olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'liler Harris’in başkan adaylığına daha sıcak bakıyor
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Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 12-16 Eylül'de 1771 kişiye başkan seçimlerinin adayları hakkında sorular yöneltildi.

Anket sonuçları, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Harris'e yönelik desteğin arttığını gösterirken, seçmenlerin neredeyse yarısının Harris'in adaylığına sıcak baktığını, yüzde 44'ünün ise olumsuz düşündüğünü ortaya koydu.

Seçmenlerin yarısına yakını Harris'in "iyi bir başkan" olacağını düşünüyor

Seçmenlerin yarısına yakını Harris'in "iyi bir başkan" olacağını düşündüğü, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump için ise bu oranın yüzde 36 olduğu ifade edildi.

Ayrıca ankete göre Trump'ın adaylığı için her 10 kişiden 6'sının olumsuz bakış açısına sahip olduğu belirtildi.

Anket sonucunda, bağımsız seçmenlerin Harris'i Trump'a kıyasla "biraz daha olumlu" gördüğü ancak çok sayıda bağımsızın her iki aday için de olumsuz düşündüğü tespit edildi.

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