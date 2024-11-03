ABD'liler seçim bahislerine 123 milyon dolar harcadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerine günler kala anket şirketlerinin ve medyanın yanı sıra bahis sitelerinde de hangi adayın kazanacağına dair ciddi bir tartışma yaşanıyor.

En büyük ABD borsalarından biri olan Kalshi'ye göre, Amerikalılar başkanlık seçimleri için yasal olarak 123 milyon dolardan (4 milyar Türk Lirası) fazla bahis oynadı.

Milyonlarca Amerikalı, 5 Kasım Salı günü ABD'nin 47. başkanını seçmek için oy kullanacak. Demokratların desteklediği aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kıyasıya yarıştığı seçimlerin, yakın tarihin en çekişmeli yarışlarından biri olması bekleniyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre Kalshi'de bahis oynayanların çoğu, eski başkan Trump'ın kazanmasını bekliyor. Cuma günü itibarıyla bahisçiler Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 48 olarak gördü.

Kripto ticaret platformu Polymarket ve İngiltere merkezli iki büyük bahis platformu Sporting Index ve Betfair Exchange'de de Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 59'un üzerindeydi.

Bu yılki seçim döneminde bahislerin bir önemi de ABD'de bunların ilk kez yasal hale getirilmesi.

ABD temyiz mahkemesi bu ayın başlarında seçim bahislerini onaylamış ve Kalshi'nin başkanlık yarışı ve Kongre seçimleri konusunda bahis sunmasına olanak sağlamıştı.

Bahislerin yasallaştırılmasından önce de platformlarda milyonlarca dolar toplandığı düşünülüyor.

Öte yandan seçim bahisleri, spor bahisleriyle karşılaştırıldığında halen çok geride kalıyor.

Amerikan Oyun Birliği'nin tahminlerine göre, bu yıl Super Bowl LVIII'e 23 milyar dolardan (789 milyar Türk Lirası) fazla, March Madness'a ise yaklaşık 2,7 milyar dolar (92 milyar Türk Lirası) bahis oynandı.