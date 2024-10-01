ABD'nin 14 limanında grev başladı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ülkenin Doğu ve Körfez Kıyısı limanlarında çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası üyeleri ücret artışı, otomasyon ve iş güvenliği konularında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.

14 limanda çalışan işçilerin grevi nedeniyle gıda, araç, ağır makine, inşaat malzemeleri, mobilya, giysi ve oyuncak ithalatı için kullanılan ana geçitlerden bazıları kapandı.

Yüzde 77 oranında ücret artışı talebi

1977'den bu yana sendika tarafından düzenlenen ilk grev kapsamında işçiler, işverenlerle tekrar masaya oturmak için altı yıl içinde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ediyor.

Öte yandan, Joe Biden yönetimi yetkililerinin, anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler bu oranı yüzde 50'de tutuyor.