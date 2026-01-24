ABD’nin 2026 savunma stratejisi: Ulusal güvenlik ve müttefik yük paylaşımı öncelik kazanıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayımladığı 2026 Ulusal Savunma Stratejisi, ABD’nin güvenlik vizyonunu yeniden tanımlıyor.

Belgeye göre, geçmiş yönetimlerin “ulus inşası”na odaklanması ordunun etkinliğini sınırlamış ve bu durum, yeni stratejide eleştirilen noktalar arasında yer alıyor. Strateji, ABD topraklarının savunulmasını öncelikli görev olarak belirlerken, Hint-Pasifik bölgesinde Çin’e yönelik caydırıcılığın güçlendirilmesini ve müttefiklerin sorumluluk paylaşımının artırılmasını öne çıkarıyor.

Sınırlar ve stratejik bölgeler öncelikli hale geliyor

Savunma sanayi tabanının yeniden canlandırılması da belgenin öncelikleri arasında yer alıyor. Ulusal savunma kapsamında, sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve Panama Kanalı ile Grönland gibi Batı Yarımküre’deki stratejik bölgelerin korunması hedefleniyor. Aynı zamanda hava, siber ve nükleer savunma kapasitelerinin güçlendirilmesine de dikkat çekiliyor.

Belgede Rusya, “kalıcı ancak yönetilebilir bir tehdit” olarak tanımlanıyor. Avrupa ülkelerinin kendi konvansiyonel savunmaları için birincil sorumluluğu üstlenmesi gerektiği vurgulanıyor ve ABD’nin önceliğinin kendi toprak savunması olduğu öne çıkarılıyor.