ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump ne kadar maaş alacak?

47. ABD Başkanı olarak göreve gelmesi beklenen Donald Trump, yıllık 400 bin dolar maaş alacak. Trump’ın asıl varlığı ise sosyal medya ve emlak sektöründeki büyük yatırımlarına dayanıyor.

Asıl kazancı emlak

Donald Trump, Trump Media & Technology Group adlı sosyal medya şirketinin hisselerinden milyonlarca dolar kazanç sağlıyor. Trump’ın sahibi olduğu Truth Social platformu, özellikle son aylarda hızla değer kazandı. Şirketin hisse fiyatı yıl başından bu yana yüzde 100’ün üzerinde arttı ve sadece geçen ay yüzde 85 değer kazandı. Bu artışlar, Trump’ın medya şirketi üzerinden ciddi bir servet kazanabileceğini gösteriyor.

Kişisel serveti 8 milyar dolar

Trump’ın net serveti konusunda farklı görüşler var. Bloomberg’e göre Trump’ın serveti şu an 6,49 milyar dolar. Forbes ise geçen hafta yaptığı tahminde bu miktarı 8 milyar dolar olarak belirtti. Wall Street Journal ise bu rakamın daha yüksek olduğunu, Trump’ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında olabileceğini öne sürdü. Trump’ın asıl kazanç kaynağı olan emlak yatırımları, servetinin temelini oluşturmaya devam ediyor.