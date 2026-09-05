ABD'nin Afrika kısıtlamaları ters tepti: Kazanan taraf Çin mi olacak?

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ABD yönetiminin belirli Afrika ülkelerinin vatandaşlarına ve yetkililerine yönelik getirdiği vize sınırlamaları, jeopolitik dengelerde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Washington’ın güvenlik ve idari gerekçelerle uygulamaya koyduğu bu kısıtlamalar, Afrika genelinde tepkiyle karşılanırken; analistler bu durumun Pekin yönetiminin kıtadaki nüfuzunu artırmasına zemin hazırlayabileceğine dikkat çekiyor.

Washington kısıtlıyor, bağlar kopuyor

ABD'nin yürürlüğe koyduğu vize yaptırımları ve engelleri, yalnızca bireysel seyahatleri değil; iki bölge arasındaki ticari heyetlerin, akademisyenlerin, öğrenci değişimlerinin ve diplomatik temasların da aksamasına yol açıyor. Washington ile iletişim kanallarının daralması, Afrika ülkelerini alternatif küresel ortaklara ve yeni iş birliği kapılarına yönelmeye zorluyor.

Çin boşluğu fırsata çevirebilir

ABD’nin sertleşen vizelerle mesafe koyduğu bir dönemde, Çin bölgedeki varlığını ve "açık kapı" politikasını pekiştiriyor. Pekin yönetimi; eğitim bursları, vize kolaylıkları, altyapı projeleri ve doğrudan yatırımlarla Afrika ülkeleriyle olan bağlarını güçlendirmeyi sürdürüyor. ABD'nin oluşturduğu erişim engelinin, Çin'in kıtadaki ekonomik ve siyasi nüfuzunu daha da derinleştirmesine ve süreci kendi lehine çevirmesine olanak tanıyabileceği belirtiliyor.

Kıtada stratejik eksenen kayması

Gelişmeler, Afrika'nın küresel diplomasideki yönelimini de belirgin şekilde değiştiriyor. Batı dünyasının seyahat ve erişim kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan Afrikalı liderler ve iş insanları, diplomaside ve ticarette yüzünü Doğu'ya çeviriyor. Bu durumun, önümüzdeki dönemde Afrika kıtasındaki küresel rekabette Çin'in elini belirgin şekilde güçlendirmesi bekleniyor.