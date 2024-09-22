ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin Alabama eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı.
ABD'nin Alabama eyaletinin Birmingham kentindeki silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.
Alabama'nın yerel "AL.com" internet sitesinde yer alan habere göre, polis Truman Fitzgerald, Birmingham'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
4 kişi yaşamını yitirdi
Fitzgerald, yerel saatle 23.00 sularında düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 21 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırganın henüz yakalanamadığını ifade eden Fitzgerald, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.