Küresel savunma politikasında son dönemde öne çıkan analizler, ABD’nin Orta Doğu bölgesindeki askeri hareketlilik ve İran kaynaklı bölgesel risk unsurları nedeniyle Tayvan’a silah tedarikini askıya aldığını veya yavaşlattığını öne sürüyor. Ancak askeri lojistik verileri, bütçe onay süreçleri ve Pentagon’un resmi stratejik analiz raporları incelendiğinde, bu durumun siyasi bir tercih olmaktan ziyade küresel ölçekli bir endüstriyel krizden kaynaklandığı net şekilde görülüyor. ABD , Tayvan’a yönelik taahhütlerini stratejik bir kararla durdurmadı; aksine, Ukrayna ve diğer bölgesel çatışmalarla birlikte tırmanan küresel mühimmat tüketimi, Amerikan savunma sanayiini tarihin en büyük arz ve üretim darboğazlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor.

Burada rol oynayan en kritik aktörler ise 'ABD’li askeri planlamacılar' olarak nitelendirilen Pentagon bünyesindeki kurmay kadrolardan oluşuyor. Bu yapılar; stratejik tehdit analizleri yapan, hangi cepheye ne kadar mühimmat ayrılacağını belirleyen, ordunun lojistik hatlarını yöneten ve silah fabrikalarının üretim kapasitesini planlayan askeri uzmanlar ile generalleri kapsıyor. Söz konusu planlamacılar, siyasi kararların sahadaki askeri gerçekliklerle ve fabrikaların üretim bantlarıyla ne ölçüde uyuştuğunu denetleyen en üst düzey lojistik beyin takımı olarak öne çıkıyor.

Küresel tedarik zinciri ve savunma sanayideki kapasite sınırları

Yaşanan takvim gecikmelerinin temel gerekçesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen savunma sanayi üreticilerinin, siparişi verilen ileri teknoloji askeri teçhizatı fiziksel olarak zamanında üretememesi olarak gösteriliyor. Tayvan için hayati öneme sahip olan kıyı savunma füze sistemleri, Stinger uçaksavar füzeleri ve Javelin güdümlü mermi sistemlerinin üretim süreçleri; küresel tedarik zincirindeki hammadde eksikliği, nitelikli iş gücü açığı ve mikroçip teminindeki aksamalar nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğruyor.

Pentagon’un mevcut envanteri, birden fazla küresel kriz bölgesinden gelen eş zamanlı mühimmat talebini karşılamakta yetersiz kalırken, üretim hatlarının genişletilmesi ve fabrikaların modernize edilmesi on milyarlarca dolarlık yeni yatırımları ve uzun yıllara yayılan bir zaman dilimini gerektiriyor. Dolayısıyla, Tayvan’a yönelik askeri lojistik sevkiyatın yavaşlaması, Washington’ın Orta Doğu politikalarına öncelik vermesinden değil; Amerikan endüstriyel altyapısının tırmanan küresel askeri talebe fiziksel olarak yetişememesinden ileri geliyor.

Çin’i çevreleme stratejisinde kalıcı öncelikler ve caydırıcılık

Beyaz Saray ve Pentagon’un ulusal güvenlik doktrinlerinde, Tayvan Boğazı ve Asya-Pasifik bölgesindeki askeri denge, ABD’nin küresel jeopolitik konumunu koruması açısından en hayati ve birincil cephe şeklinde nitelendiriliyor. Orta Doğu’da yaşanan dönemsel gerilimler veya İran kaynaklı bölgesel askeri konuşlandırmalar, Washington’ın uzun vadeli 'Çin’i çevreleme stratejisi' olarak bilinen büyük Asya-Pasifik vizyonunun önüne geçebilecek jeopolitik ağırlığa veya önceliğe sahip görünmüyor.

Savunma bürokrasisi ve askeri planlamacılar, Tayvan’a yapılacak silah teslimatlarının hızlandırılması adına Kongre ve üretici şirketler üzerindeki kurumsal baskıyı sürdürse de federal bütçe onay süreçlerindeki bürokratik prosedürler ve müttefik ülkelere yönelik öncelik sıralamaları takvimin esnemesine yol açıyor. Önümüzdeki süreçte Asya-Pasifik hattındaki bu tedarik krizinin aşılması, diplomatik hamlelerden ziyade; ABD’nin savunma sanayi ekosistemini ne kadar hızlı bir şekilde yüksek yoğunluklu bir 'savaş ekonomisi' üretim hacmine ulaştırabileceğine bağlı bulunuyor.