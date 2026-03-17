ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına İHA ile düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı



ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği 3 adet insanız hava aracı İHA ile saldırıya uğradı.

Büyükelçilikteki hava savunma sistemi söz konusu İHA’lardan ikisini havada imha ederken, bir diğerinin ise büyükelçiliğin duvarına isabet ettiği belirtildi.

Büyükelçilik yerleşkesi çevresinde yangın çıktı.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.