ABD’nin Başkan Yardımcısı adayları Tim Walz ve JD Vance: Hangisi zengin?

ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris karşı karşıya gelecek. Harris ve Trump’ın rekabetinin yanında bir de başkan yardımcıları rekabeti var.

Trump’ın başkan yardımcısı adayı olarak JD Vance söylemleriyle dikkat çekerken, Harris'in adayı Tim Walz da merak ediliyor.

The Wall Street Journal haberine göre, ABD başkan yardımcılığı adaylarının hem siyasi görüşleri hem de mali durumları çok farklı.

Biri memur, biri yatırımcı

Demokrat aday Walz'ın evi bile yokken, geçmişte mali beyanları ve vergi iadeleri ile emeklilik fonları ve üniversite birikimi dışında çok az yatırım bulunuyor. Başkan yardımcısı adayı olarak seçilirse Walz'ın yıllık 235 bin dolar olan maaşı yaklaşık yüzde 50 artacak.

Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance da tam tersi mali beyanlarına göre, birden fazla eve sahip görünürken, altın ve kripto para gibi çeşitli yatırımları da bulunan “zengin” olarak öne çıkıyor.

Walz ve eşi “orta sınıf”

Harris’in yardımcılığına aday olan Minnesota Valisi Tim Walz, son yıllardaki siyasetçilerden farklı bir şekilde daha az bir servete sahip olarak öne çıkarken, varlıkları da Harris gibi büyük ölçüde emeklilik fonlarında ve tam hayat sigortasıyla üniversite birikimlerinden oluşuyor.

2019 yılında verdiği mal varlığı beyanına göre, Tim ve eşi Gwen Walz'ın net varlıkları 112 bin ile 330 bin dolar arasında.

JD Vance “zengin”

JD Vance, 2022'de senatör olurken, sunduğu mal varlığında, eski bir risk sermayesi yatırımcısı olarak, 100'den fazla şirkette hissesi var. 100 bin dolardan fazla kripto para yatırımı bulunan Vance, 2016'da yayımlanan "Hillbilly Elegy" adlı anı kitabından telif geliri elde ediyor ve eşi Usha Chilukuri Vance ile varlıkları 4 milyon ile 10,4 milyon dolar arasında hesaplanıyor.

İki başkan yardımcısı adayının da güncel mali bilgileri sınırlı

Başkan yardımcısı adayları, adaylıklarının resmen ilan edilmesinden sonra 30 gün içinde Federal Seçim Komisyonu'na mal varlıklarını bildirmek zorunda ve tarih için de uzatma talebi kabul ediliyor.

Tim Walz'ın serveti

Tim Walz, eski bir asker. 24 yıldan fazla hizmet verdiği Minnesota Ulusal Muhafız Ordusu'nun 1. Taburu, 125. Topçu Alayı'ndan 2005 yılında emekli oluyor.

Tim ve eşi Gwen Walz, 2022 yılında vergi öncesi toplamda 166 bin 719 dolar gelir ederken, bunun yaklaşık 116 bin dolarının Tim'in vali maaşı olduğu biliniyor.

Minnesota Yasama Referans Kütüphanesi'ne göre, vali maaşı daha sonra 149 bin 550 dolara yükseltildi.

Kalan 51 bin doların da Gwen'in eğitimci olarak kazandıkları olduğu tahmin ediliyor. Gwen, 2019 yılından bu yana Augsburg Üniversitesi'nde eğitim veriyor ve başkanın özel asistanı olarak görev yapıyor.

Walz çifti, emekliliklerini finanse etmek için emeklilik fonlarına yatırım yapıyor. 2019 beyanına göre, toplam değeri 81 bin ile 215 bin dolar arasında olan dört emeklilik fonları var.

Walz, seçilmesi halinde federal hükümet tarafından sağlanan emeklilik yardımlarını da alabilecek. ABD Personel Yönetimi Ofisi'nin yayınladığı federal emeklilik formülüne göre bu da Kongre'de yaklaşık 12 yıl hizmet veren biri için yıllık yaklaşık 55 bin dolar seviyesinde oluyor.

2019 yılında Minnesota'daki evini yaklaşık 300 bin dolara satan çift, valilik konağında yaşıyor.

JD Vance'ın serveti

JD Vance, 2022 yılında mali beyanına göre 1,2 milyon dolar ile 1,3 milyon dolar arasında gelir elde etmiş.

Gelirinin büyük kısmının 2019 yılında ortaklarıyla kurduğu, 2022'de de Ohio Senatosu koltuğuna otururken ayrıldığı Narya Capital Management'tan geldiği görülüyor.

Narya’dan 2022'de 945 bin dolar yönetim şirketi kârı ve 110 bin 146 dolar maaş alan JD Vance, aynı yıl, HarperCollins'ten (Wall Street Journal'ın da sahibi olan News Corp.'a ait) 121 bin 376 dolar kitap telifi geliri elde etti.

Washington D.C.'deki bir evinden 15 bin ile 50 bin dolar arasında kira geliri olan Vance’ın hisse senedi temettüleri ve banka hesabında 34 bin 411 ile 102 bin dolar arasında faiz geliri elde ettiği de görülüyor.

Eşi Usha Chilukuri Vance, Munger Tolles & Olson'da avukatlık yapıyor. Maaşı bin doların üzerinde olurken, kesin bir meblağ bilinmiyor. Eşi, Vance'ın başkan yardımcılığına aday gösterilmesiyle işinden istifa etti.

Vance'ın, çoğunlukla risk sermayesi fonları aracılığıyla bulunan hisselerinin toplam değeri, beyanına göre 790 bin dolar ile 3,4 milyon dolar arasında değişiyor.

Vance, Narya'nın ikinci risk sermayesi fonunda 100 bin ile 250 bin dolar arasında değer biçilen sınırlı ortaklık payını da elinde tutuyor.

Vance çiftinin aracı kurum hesapları, 2 ile 4,2 milyon dolar arasındaki servetini oluştururken, ağırlıklı petrol ve altın yatırımlarını içeriyor. Çiftin 100 bin ile 250 bin dolar arasında da Bitcoin'i olduğu bilinirken, banka hesaplarında da 853 bin ile 1,8 milyon dolar arasında birikimleri bulunuyor.

Chilukuri Vance’ın, birkaç emeklilik fonu, üç üniversite birikim hesabı ve toplam değeri 165 bin ile 525 bin dolar arasında olan bir çek hesabı bulunuyor.

Çift, 2014'te Washington, D.C.'de 1.100 metrekarelik evlerini 590 bin dolara, 2018'de Cincinnati'de beş yatak odalı evlerini yaklaşık 1,39 milyon dolara ve geçen yıl da Alexandria, Va.'da 2.500 metrekarelik evlerini de yaklaşık 1,6 milyon dolara satın aldı. Virginia'daki ev, Ohio'daki evden ayrı bir limited şirket üzerinden tutuluyor.