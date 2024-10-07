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ABD’nin borcu için Harris umut vermiyor Trump korkutuyor

Yayınlanan bir analizde ABD'nin ulusal borcunun Harris döneminde artabileceği ancak Trump döneminde zıplayacağı öngörüldü.

Haber Merkezi
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ABD’nin borcu için Harris umut vermiyor Trump korkutuyor
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Kamala Harris ve Donald Trump'ın ekonomik planları üzerine yapılan yeni bir analizde ortaya konan yüksek bütçe açıkları kimseyi memnun etmeyecek gibi görünüyor.

Partizan olmayan Sorumlu Federal Bütçe Komitesi tarafından pazartesi günü yayınlanan analiz, Harris'in başkanlığının ulusal borcu 10 yıl içinde 3,5 trilyon dolar artırabileceğini öne sürüyor.

Başkan yardımcısının kampanyası, orta sınıfa ve konutlara yapmayı önerdiği yatırımların, şirketler ve zenginler üzerindeki daha yüksek vergilerle tamamen dengeleneceği konusunda ısrar etse de bu durum böyle.

Kampanya politika rehberi Harris'in "mali sorumluluğa bağlı olduğunu- ekonomimizi destekleyecek yatırımlar yaparken aynı zamanda bunların bedelini ödeyeceğini ve bütçe açığını azaltacağını" belirtiyor.

Aynı analiz, eski Başkan Trump'ın fikirlerinin borcun üzerine 7,5 trilyon dolar daha ekleyebileceğini ve muhtemelen 15,2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini söylüyor.

Trump ise kendi döneminde büyümenin o kadar güçlü olacağını ve kimsenin açıklar konusunda endişelenmesine gerek kalmayacağını savunuyor.

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