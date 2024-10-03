Dev bankanın sistemleri çöktü! Müşterilerden 'hesaplarım sıfırlandı' iddiası
Bank of America'nın bazı müşterileri, çevrim içi ve mobil bankacılık hizmetlerinde hesaplarına erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Bazı müşteriler hesap bakiyelerini boş olarak gördüklerini iddia etti.
ABD’nin dev bankalarından Bank of America, ülke çapında on binlerce kullanıcıyı etkileyen bir kesinti yaşıyor.
Çevrimiçi sorunları izleyen bir site olan Downdetector, kullanıcıların mobil bankacılık ve ATM hizmetlerinin çalışmadığını bildirdi.
Bazı banka müşterileri ise hesaplarının boş bakiye gösterdiğini aktarıyor.
Downdetector'a göre, kesinti ABD genelinde yaygın ve başta New York, Chicago, Houston, Dallas, Phoenix, Los Angeles, San Francisco ve Seattle’ı etkiliyor.
Bankadan henüz kesintinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.