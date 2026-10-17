ABD'nin dev bombasına Tahran'dan sert misilleme mesajı: 'Sizi hizaya getiren füzelerimizdir'

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İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbnu’r Rıza, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası saldırılarda GBU-43/B tipi MOAB bombasının kullanılabileceğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İbnu’r Rıza, “Bombaların isimlerinin ve boyutlarının bir önemi yok. Sizin bombanız, küresel itibarınızda, ABD ekonomisinde ve hatta seçim hesaplarınızda patlayacak. Sizi bugün 'Merhaba efendim' demek zorunda kaldığınız noktaya getiren, hesapları değiştiren füzelerimizin gücüdür" ifadelerini kullandı.

İranlı general, mesajında ABD’nin küresel itibarına, ekonomisine ve seçim hesaplarına atıfta bulunarak Washington yönetimini hedef aldı. İbnu’r Rıza, İran’ın füze kapasitesinin dengeleri değiştirdiğini savunarak ABD’ye yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump MOAB bombasının kullanılabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax televizyonuna verdiği röportajda İran’a yönelik saldırı planları ve MOAB bombasının olası kullanımı hakkında konuştu. Trump, söz konusu bombanın nükleer silah olmadığını vurgulayarak, “Bombaların Anası büyük bir bomba ama nükleer değil” dedi. Açıklamalar, ABD ordusunun İran’ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alabilecek yeni saldırı seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Yaklaşık 9,8 ton ağırlığında

GBU-43/B MOAB, ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba olarak biliniyor. Yaklaşık 9 bin 800 kilogram ağırlığındaki mühimmat, geniş bir alanda etkili olacak şekilde tasarlandı. Bomba ilk kez Nisan 2017’de, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Afganistan’da terör örgütü DEAŞ’a ait bir tünel kompleksine karşı kullanıldı.

MOAB’ın İran’a karşı kullanılması, mevcut çatışmanın boyutunu genişletebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, bombanın olası kullanımına ilişkin haberler henüz gerçekleşmiş bir saldırı anlamına gelmiyor.

Washington tüm seçenekleri masada tutuyor

Beyaz Saray, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek amacıyla tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirmişti. Trump yönetiminin olası saldırı planları ile Tahran’dan gelen açıklamalar, iki ülke arasındaki askeri gerilimin devam ettiğini gösteriyor. İran tarafı füze kapasitesini öne çıkarırken, Washington yönetimi nükleer programla bağlantılı hedeflere yönelik seçenekleri gündemde tutuyor.