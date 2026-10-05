ABD'nin dev uçak gemisi son virajda: 15 yıllık yapım süreci sona eriyor

ABD Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil nükleer uçak gemisi USS John F. Kennedy (CVN 79), resmi teslimat öncesindeki önemli aşamalardan birini geride bıraktı. Zorlu kabul testlerini başarıyla tamamlayan gemi, ön kabul aşamasına ulaştı. Virginia'daki Newport News Tersanesi'nde yaklaşık 15 yılda inşa edilen uçak gemisi, donanmaya katılmadan önceki hazırlıklar kapsamında Norfolk Deniz Hava Üssü'ne sevk ediliyor.

Göreve başlamadan önce son hazırlıklar yapılacak

Dev geminin bundan sonraki sürecinde mürettebat eğitimleri ve operasyonel değerlendirmeler gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların ardından USS John F. Kennedy'nin filoya tam anlamıyla dahil edilmesi için son hazırlıkların tamamlanması hedefleniyor.

333 metrelik dev platform

Gerald R. Ford sınıfının ikinci gemisi olan USS John F. Kennedy, 333 metrelik uzunluğu ve yaklaşık 100 bin tonluk ağırlığıyla dikkat çekiyor. Gemi, daha önceki nesillerden emekliye ayrılmaya başlayan Nimitz sınıfı uçak gemilerinin yerini almak üzere tasarlandı. Bu büyüklüğüyle USS John F. Kennedy, ABD Donanması'nın bugüne kadar ürettiği en büyük askeri platformlardan biri konumunda bulunuyor.

Bünyesinde 23'ten fazla yeni teknoloji bulunuyor

Uçak gemisinin öne çıkan özelliklerinden biri de bünyesinde 23'ten fazla yeni nesil teknolojinin bulunması. Gemide gelişmiş uçak fırlatma ve iniş sistemlerinin yanı sıra yüksek kapasiteli enerji üretimi ve modern silah sistemleri de yer alıyor. Söz konusu teknolojilerin geminin operasyonel verimliliğini artırması ve günlük uçuş faaliyetlerinin daha yüksek seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Resmi teslimat için geri sayım başladı

Kabul testlerinin tamamlanmasının ardından USS John F. Kennedy'nin donanmaya katılmasına yönelik süreçte önemli bir aşama daha geçildi. Geminin tam kapasiteyle göreve başlamasının ardından düzenlenecek resmi devir teslim töreniyle ABD Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girmesi bekleniyor.