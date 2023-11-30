ABD'nin 'diyalog' çağrısına Kuzey Kore'den yanıt: Uzaya daha fazla casus uydu göndeririz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'nin diyalog ve diplomasi çağrısını reddetti.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Kuzey Kore'nin uzaya uydu fırlatmasını, "komşularını tehdit eden düşüncesiz, korkunç bir eylem" olarak nitelendirip diyalog çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada, ABD'nin diyalog çağrısını reddederek uzaya daha fazla casus uydu gönderme tehdidinde bulundu.

Kim, "Bağımsız bir ülkenin egemenliği, asla müzakere konusu olamaz ve bu sebeple (Kuzey Kore) ABD ile bu amaçla yüz yüze görüşmeyecek." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin egemenlik haklarının gelişimi için çaba sarf etmeye devam edeceğini vurgulayan Kim, tüm BM üyesi ülkelerin de yaptığı gibi herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan ülkesinin de egemenlik haklarını vakur bir şekilde kullanamaya devam edeceğini belirtti.

Kim, Thomas-Greenfield'den, ABD'nin stratejik varlıklarının Güney Kore'de daha sık bulunma sebebini açıklamasını istedi.

Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimleri

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş; deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi yapmış ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da üçüncü kez, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı. Kuzey Kore de 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini kaydetmişti.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, 22 Kasım'da, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan roket fırlatmasını şiddetle kınamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.