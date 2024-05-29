ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'de top mermisine 'Bitirin onları' yazdı

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan ve yeterli desteği alamadığı için yarıştan çekilen ve aynı zamanda ABD'nin eski BM Temsilcisi olan Nikki Haley tepki çeken bir harekette bulundu.

İsrail parlamentosu üyesi ve İsrail'in eski BM Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya hesabından, Haley'in İsrail'in kuzeyindeki ziyaretine ilişkin bazı fotoğraflar paylaştı.

Haley, burada bir top mermisinin üzerine "Bitirin onları" yazarak imzaladı.

Danon, iletisinde "Onları Bitirin’... Dostum, eski büyükelçi Nikki Haley, kuzey sınırındaki bir topçu karakolunu ziyareti sırasında bir top mermisine böyle yazdı." ifadesini kullandı.

Sivillerin öldürüldüğü saldırıdan bir gün sonra

Haley'in bu adımı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Mısır sınırına yakın Refah kentinde bir çadır kampa düzenlediği hava saldırısında aralarında bebeklerin de bulunduğu 50 civarında Filistinlinin öldürülmesinden bir gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Trump'a rakip olan ancak yeterli desteği alamadığı için başkanlık adaylığı yarışından çekilen Haley, İsrail'e verdiği yoğun destekle öne çıkıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini aştı.

Yine İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısı 80 bini geçti.