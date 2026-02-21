ABD’nin ESTA düzenlemesi turizm gelirlerini tehdit ediyor

ABD’ye turistik ve kısa süreli iş seyahati amacıyla giden birçok ülke vatandaşı, klasik vize yerine elektronik seyahat izni sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Ancak güvenlik gerekçeleriyle gündeme gelen yeni düzenlemelerin, bu süreci daha karmaşık ve belirsiz hale getirebileceği değerlendiriliyor.

Turizm sektöründe endişe büyüyor

Seyahat edenler için en önemli kriter, süreçlerin öngörülebilir olması. Ek kontroller, ret oranlarının artması veya bazı ülkelere getirilecek kısıtlamalar, özellikle Avrupa’dan ABD’ye gelen turist sayısını azaltabilir.

ABD turizm ekonomisi; konaklama, havayolu taşımacılığı, restoran, perakende ve eğlence sektörleriyle birlikte yüz milyarlarca dolarlık bir hacim oluşturuyor. Uzmanlar, ziyaretçi sayısındaki sınırlı bir düşüşün bile zincirleme etki yaratabileceğini ve yerel ekonomilerde gelir kaybına yol açabileceğini belirtiyor.

Alternatif destinasyon riski

Küresel rekabetin arttığı turizm sektöründe, seyahat prosedürlerinin zorlaşması turistlerin kararlarını hızla değiştirebiliyor. Daha kolay giriş imkânı sunan ülkelerin öne çıkabileceği, özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip ziyaretçilerin farklı pazarlara kayabileceği ifade ediliyor.

Ekonomistler ise güvenlik ile ekonomik çıkarlar arasında hassas bir denge kurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Atılacak adımların, sadece sınır politikalarını değil, aynı zamanda ABD’nin turizm gelirlerini ve hizmet sektörünü de doğrudan etkilemesi bekleniyor.