ABD’nin Grönland hamlesine halktan büyük tepki
ABD’de yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 75’i ülkenin Grönland üzerinde kontrol kurma girişimlerine karşı çıkıyor. Araştırma, vatandaşların büyük çoğunluğunun bu tür adımlara olumsuz baktığını ortaya koydu.
CNN’in bağımsız araştırma kuruluşu SSRS, 1209 kişiyle yaptığı ankette, katılımcılara ABD’nin Grönland’ı kontrol altına alma çabalarını destekleyip desteklemedikleri sorusunu yöneltti.
Ankette partiler arası görüş farkı ve Venezuela değerlendirmesi
Ankete katılanların büyük çoğunluğu, yani yüzde 75’i, ABD’nin Grönland üzerindeki kontrol girişimlerine olumsuz baktı. Geriye kalan yüzde 25’lik kesim ise bu girişimi desteklediğini belirtti.
Ankete göre, Demokrat seçmenler arasında ABD’nin Grönland’ı kontrol etme girişimine karşı çıkanların oranı yüzde 94 olarak kaydedilirken, Cumhuriyetçi seçmenler arasında bu oran yüzde 50 civarında gerçekleşti. ABD’nin Venezuela’da askeri müdahale yapması sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 52’si bu tür bir aksiyona karşı olduklarını, yüzde 48’i ise destek verdiklerini ifade etti.