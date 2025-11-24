  1. Ekonomim
Güney Kore'de konuşlu ABD'ye ait "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava aracın (İHA) rutin görev esnasında Sarı Deniz'e düştü.

ABD'nin Güney Kore'de konuşlu İHA'sı Sarı Deniz'e düştü
Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesine göre, ABD'ye ait "MQ-9 Reaper" tipi İHA, ülkenin batısındaki Gunsan kentinde yer alan Kunsan Hava Üssü'nden rutin görev için havalandı.

Görev sırasında kaza geçiren İHA, Gunsan açıklarında Sarı Deniz'e düştü.

ABD Kore Kuvvetlerinden bir sözcü, olayda kimsenin yaralanmadığını ve kamu malına zarar gelmediğini belirtti.

Sözcü, kazaya ilişkin soruşturmanın başladığını kaydetti.

