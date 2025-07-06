ABD'nin güneyini sel vurdu: 32 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

32 kişi yaşamını yitirdi

Kerr County Şerifi Larry Leitha, eyalette büyük can ve mal kaybına neden olan sel felaketinin ardından arama çalışmalarına devam edildiğini, sellerde 14'ü çocuk 32 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Leitha, havadan müdahaleyle bugün 160'tan fazla kişiye yardım eli uzatıldığını, toplamda ise 8'i yaralı 850 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Yaz kampında olan yaklaşık 25 çocuk kayıp

Yetkililer, kayıp sayısının tam olarak belli olmadığını, çocuklara yönelik yaz kampı Camp Mystic'te 23 ila 25 kişinin hala kayıp olduğu bilgisini verdi.

Trump: Eyalet ve yerel yetkililer birlikte çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından "Trump yönetimi, dün meydana gelen trajik sel felaketine yanıt olarak, Texas'taki eyalet ve yerel yetkililerle birlikte çalışıyor. İç Güvenlik Bakanımız Kristi Noem kısa süre sonra orada olacak" paylaşımını yaptı.

Trump hava durumu servisininde kesintiye gitmişti

Öte yandan, Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulundu.

NWS'nin tahminleri eleştirilerin odağında

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını, NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağladı.

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde de kesinti yapmıştı.

New Jersey'de de aşırı yağış ve fırtına yaşandı

Diğer yandan, önceki gün ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Türkiye'den hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucu yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı dilendi.

"Ömür boyu bir kez görülebilecek bir sel felaketi"

En az 27 kişinin hayatını kaybettiği Teksas'taki sel felaketi, Perşembe günü geç saatlerde başladı ve Cuma sabahına kadar sürdü. Şiddetli yağışlar Guadalupe Nehri'ni kapladı ve nehrin yüksekliği 11,8 metreyi aşarak, 1987'deki bölgenin ikinci büyük modern selini geride bıraktı.

Şerif bürosu durumu "ilçe çapında son derece hareketli bir sahne" olarak niteledi ve sözcü Clint Morris bunun ömür boyu bir kez görülebilecek bir sel olabileceğini belirtti.