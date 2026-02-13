ABD'nin ilk ücretsiz marketi yoğun ilgi gördü

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki West Village semtinde açılan ilk ücretsiz market yoğun ilgi gördü. Polymarket tarafından hayata geçirilen geçici mağaza için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ziyaretçilere ücretsiz temel gıda ürünlerinin dağıtıldığı etkinlik, özellikle artan yaşam maliyetleri nedeniyle vatandaşların ilgisini çekti.

Saatler öncesinde sıra oldular

Market, saat 14.00'teki açılıştan saatler önce 400'den fazla New Yorkluyu çekti. Alışveriş yapanlar içeri girip tek kuruş ödemeden market alışverişi yapabildi.

Bu kişiler, ücretsiz meyve ve sebze, dayanıklı gıda maddeleri ve kişisel bakım ürünleriyle mavi bez çantalarını doldurmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Harcama yapma zorunluluğu yok

12 Şubat tarihinde kapılarını açan mağaza, bugün de dahil olmak üzere iki gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Şirkete göre, indirimlerden, kuponlardan veya sınırlı hediyelerden farklı olarak, "harcama yapma zorunluluğu" yok. Mağazayı ziyaret eden herkes herhangi bir para ödemeden istediklerini alabiliyor.

Market fiyatlarında keskin artış

Marketi açan şirket ise yaptığı açıklamada, "beş bölgenin tamamında gıda güvensizliğiyle mücadeleye yardımcı olmak" amacıyla New York Şehri Gıda Bankası'na 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu belirtti.

Geçen yıl yayınlanan bir eyalet denetçiliği raporuna göre, New York şehrindeki market fiyatları 2012-2023 ve 2022-2023 yılları arasında yüzde 65,8 oranında fırladı.

Aynı raporda, 2020 ile 2022 yılları arasında eyaletteki her 9 haneden 1'inin gıda güvensizliği yaşadığı ve gıda güvensizliği yaşayan hanelerin çoğunluğunun beş ilçede ikamet ettiği tespit edildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani dile getirmişti

Mağazanın açılışı, şehirdeki market fiyatlandırması ve erişilebilirliği hakkındaki daha geniş bir tartışmanın ortasında gerçekleşti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, daha önce tüm beş bölgede toptan fiyatlarla ürün sunan, şehir tarafından işletilen marketler fikrini açıkça dile getirdi.