  3. ABD’nin Illinois eyaletinde göçmen protestosunda 12 kişi gözaltına alındı
ABD’nin Illinois eyaletinde göçmen protestosunda 12 kişi gözaltına alındı

ABD'nin Illinois eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesisi önünde düzenlenen protestolarda en az 12 kişi gözaltına alındı.

Chicago kenti yakınlarındaki Broadview bölgesinde sabahın erken saatlerinde toplanan eylemciler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.

Göstericiler, hükümetin yasadışı göçmenleri hedef alan operasyonlarına karşı şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etti.

ICE görevlileri ile göstericiler arasında arbede yaşandı

Sabah saatlerinde meydana gelen olaylarda ICE görevlileri ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocular hükümet karşıtı sloganlar attı.

Olaylar sırasında ICE tesisinin çevresindeki yollar beton bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

Polis, farklı birimlerden çok sayıda güvenlik görevlisini bölgeye sevk etti.

Sabah saatlerinde 100-200 kişiye ulaşan protestocuların gösterileri devam ediyor.

"Federal ajanlar, şiddet suçlularına odaklanmak yerine toplumlarımızda panik yaratıyor"

Illinois Valisi Jay Robert Pritzker, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’e bağlı federal ajanların, haftalardır "aileleri kaçırdığını", "yasalara uyan vatandaşları korkuttuğunu" ve "ABD vatandaşlarını dahi gözaltına aldığını" belirterek, "Bu ajanlar, şiddet suçlularına odaklanmak yerine toplumlarımızda panik yaratıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan yerel medya, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in sabah saatlerinde söz konusu ICE tesisini ziyaret ettiğini ancak protestoların başlamasının ardından tesisten ayrıldığını bildirdi.

