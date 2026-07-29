ABD'nin İran denklemi yeni bir eşiğe mi giriyor?

Beyaz Saray'da peş peşe gerçekleşen iki kritik görüşme, ABD'nin aynı anda birden fazla jeopolitik dosyayı yönetmeye çalıştığı bir döneme denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi, ABD'nin hem Avrupa güvenliği hem de Orta Doğu'daki gelişmeleri eş zamanlı değerlendirdiğini ortaya koydu. Ukrayna'da savaş devam ederken Orta Doğu'da süren gerilim, ABD'nin dış politika önceliklerini yeniden şekillendiren başlıklar arasında yer alıyor.

Kiev'in önceliği değişmedi

Zelenskiy'nin ABD temaslarının odağında Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi vardı. Hava savunma sistemleri, savunma sanayisinde iş birliği ve askeri desteğin sürdürülmesi görüşmelerin temel gündem maddeleri arasında yer aldı. Kiev yönetimi, Rusya'nın füze ve insansız hava aracı saldırılarının devam ettiğine dikkat çekerken, Batılı müttefiklerin desteğinin yalnızca Ukrayna'nın değil Avrupa güvenliğinin de önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Bu nedenle ABD ile yürütülen temaslar, savaşın askeri boyutunun yanı sıra uzun vadeli savunma iş birliği açısından da önem taşıyor.

Netanyahu'nun gündeminde İran var

Netanyahu'nun Beyaz Saray temaslarında ise İran'ın nükleer programı, bölgesel güvenlik ve Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki son gelişmeler öne çıktı. İsrail yönetimi uzun süredir İran'ın bölgedeki etkisini ulusal güvenliği açısından en önemli risklerden biri olarak değerlendiriyor. Görüşmelerde bölgesel diplomasi, normalleşme süreci ve güvenlik iş birliğinin geleceği de ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Ortak başlık aynı, gerekçeler farklı

ABD'deki iki zirvede İran başlığının öne çıkması, Zelenskiy ile Netanyahu'nun aynı hedef doğrultusunda hareket ettiği anlamına gelmiyor. Ukrayna açısından İran, Rusya ile yürüttüğü askeri iş birliği nedeniyle savaşın dolaylı unsurlarından biri olarak görülüyor. İsrail açısından ise konu doğrudan ulusal güvenlik ve bölgesel güç dengeleriyle bağlantılı. Bu nedenle iki lider aynı başlığı farklı güvenlik öncelikleri üzerinden ABD'nin gündemine taşıdı.

ABD neden temkinli davranıyor?

Trump yönetiminin önündeki en önemli sınamalardan biri, müttefiklerinin güvenlik beklentileri ile daha geniş ölçekli bölgesel sonuçlar arasında denge kurabilmek. ABD bir yandan Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürürken, diğer yandan Orta Doğu'da yaşanabilecek yeni bir tırmanmanın küresel enerji piyasaları, ticaret yolları ve ekonomik dengeler üzerindeki olası etkilerini de hesaplıyor. Bu nedenle Beyaz Saray, askeri caydırıcılığı korurken diplomatik kanalları açık tutmaya çalışan çok yönlü bir politika izliyor.

Yeni jeopolitik tablo ne söylüyor?

Son yıllarda uluslararası krizler tek tek değil, birbirini etkileyen güvenlik başlıkları olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da yaşanan gelişmeler Orta Doğu'yu, Orta Doğu'daki gelişmeler ise Avrupa'nın güvenlik mimarisini doğrudan etkiliyor. ABD'de peş peşe gerçekleştirilen iki görüşme de bu yeni jeopolitik tablonun somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. ABD açısından Ukrayna savaşı, İran politikası ve Orta Doğu güvenliği artık birbirinden tamamen bağımsız dosyalar olmaktan çıkıyor.

ABD'de aynı gün gerçekleştirilen temaslar, ülkenin İran politikasında köklü bir değişiklikten çok, İran dosyasını daha geniş bir jeopolitik çerçevede ele almaya başladığına işaret ediyor. Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki gelişmeler farklı kriz alanları olsa da ABD'nin güvenlik stratejisinde giderek birbirini etkileyen başlıklara dönüşüyor. Bu yaklaşımın kalıcı bir politika değişikliğine evrilip evrilmeyeceğini ise önümüzdeki dönemde atılacak diplomatik ve askeri adımlar gösterecek.