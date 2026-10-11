ABD'nin İran strateji değişti: Azami baskı yerine kapsamlı izolasyon

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Yeni stratejinin İran’ın dış dünyayla bağlantılarını kesmeyi hedeflediğini belirten Bessent, Tahran’ın nakit akışının negatife döndüğünü ve İran’a ait gemilerin artık petrol taşımadığını ileri sürdü.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın ara seçimler öncesinde herhangi bir askeri çatışma beklemediğini de söyledi.

Amaç, İran’ın dış dünyayla bağlantılarını kesmek

Fox News’un aktardığına Bessent, kapsamlı izolasyon kampanyasının temel hedefinin İran’ın dış dünyayla bağlantılarını kesmek olduğunu ifade etti. Washington yönetiminin yeni stratejisinin İran’ın uluslararası bağlantılarını sınırlandırmaya odaklandığını belirten Bessent, ülkenin ekonomik durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İran’ın ekonomik tablosunu değerlendiren Bessent, ülkeye ait gemilerin artık petrol taşımadığını öne sürdü. İran’ın nakit akışının negatife döndüğünü savunan ABD Hazine Bakanı, Tahran’ın mevcut durumuna ilişkin çeşitli iddialar dile getirdi.

Bessent ayrıca İran’ın her gece insansız hava araçları fırlattığını, keşif kapasitesini kaybettiğini ve bazı gemilere dronlarla saldırdığını iddia etti.

Trump, ara seçimler öncesin çatışma beklemiyor

ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın ara seçimler öncesindeki beklentilerine ilişkin de açıklama yaptı. Bessent, Trump’ın ara seçimler öncesinde herhangi bir askeri çatışma beklemediğini dile getirdi.

Rusya ile dizel ticareti için yasal yetki mesajı

Scott Bessent, Rusya ile dizel ticareti konusuna da değinerek ABD’nin bu alanda sahip olduğu tüm yasal yetkileri kullanacağını söyledi.

Bessent, Rusya ile dizel ticaretinin Amerikalılara fayda sağladığını da belirtti. Öte yandan Bessent’in Bangkok’ta düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF) yıllık toplantılarına katılmayacağı bildirildi. Söz konusu toplantılarda ABD Hazine Bakanlığını Brooke ve Brown adlı yetkililerin temsil edeceği aktarıldı.