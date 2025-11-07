  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD’nin Kongre Bütçe Ofisi siber saldırıya uğradı
Takip Et

ABD’nin Kongre Bütçe Ofisi siber saldırıya uğradı

ABD’de Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine finansal analiz sunan Kongre Bütçe Ofisi’nin (CBO) sistemleri siber saldırıya maruz kaldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’nin Kongre Bütçe Ofisi siber saldırıya uğradı
Takip Et

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, CBO yetkilileri son dönemde "ofis içi veri ihlali" saptadı.

Yapılan denetlemede ofisin siber saldırıya maruz kaldığı ve dahili e-posta ile sohbet kayıtlarına erişilmesinden endişe edildiği kaydedildi.

Saldırının, CBO hesaplarının ele geçirilmesi ve mevzuatı şekillendirmek için kullanılan hassas ekonomik verilerin ifşa edilmesi potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

CBO Sözcüsü Caitlin Emma açıklamasında, olayın araştırıldığını, Kongre marjında faaliyetlerin ve tehditlere karşı izlemenin sürdüğünü bildirdi.

Emma, "CBO olayı saptadı ve derhal önlem aldı. Ofis, sistemleri bundan sonra daha iyi korumak için yeni güvenlik kontrolleri uyguladı." dedi.

ABD, siber saldırının çin menşeli olabileceği araştırıyor

CNN haberine göre ABD'li bir yetkili açıklamasında, saldırının "Çin menşeli bilgisayar korsanlarınca düzenlenme" ihtimalini araştırdıklarını bildirdi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği yetkilisi Liu Pengyu, açıklamasında "Çin, yasalara uygun olarak, her türlü siber saldırıya karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.

Yasa tasarıları için bağımsız maliyet tahminleri sağlayan kurum, ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle çalışanlarının çoğunu izne çıkarmıştı.

Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacakTrump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacakDünya
ABD, İran üzerinden Hizbullah’a finansman sağlayan kişilere yaptırım uyguladıABD, İran üzerinden Hizbullah’a finansman sağlayan kişilere yaptırım uyguladıDünya

 

Dünya
ABD: Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tekne vuruldu
ABD: Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tekne vuruldu
ABD'de hükümet kapalı: Yüzlerce uçuş iptal ediliyor
ABD'de hükümet kapalı: Yüzlerce uçuş iptal ediliyor
ABD, İran üzerinden Hizbullah’a finansman sağlayan kişilere yaptırım uyguladı
ABD, İran üzerinden Hizbullah’a finansman sağlayan kişilere yaptırım uyguladı
Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak
Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak
İngiltere’de binlerce kişi İsrail'in futboldan men edilmesini talep etti
İngiltere’de binlerce kişi İsrail'in futboldan men edilmesini talep etti
Gıda krizi tırmandı, Malavi mısır ihracatını yasakladı
Gıda krizi tırmandı, Malavi mısır ihracatını yasakladı