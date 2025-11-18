  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde son 48 saatte 130'dan fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı
Takip Et

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde son 48 saatte 130'dan fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde son 48 saatte 130'dan fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde son 48 saatte 130'dan fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı
Takip Et

ABC News'un haberine göre Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerince eyaletin Charlotte kentinde düzensiz göçmenlere karşı operasyon yürütüldü.

Operasyon kapsamında 130'dan fazla düzensiz göçmen gözaltı merkezlerine götürüldü.

ABC News'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkilisi, gözaltına alınan kişilerin "ülkenin göçmenlik yasalarını ihlal ettiğini" ve "suç kayıtlarının bulunduğunu" savundu.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

İsrail, UCM'ye Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlarının iptali için başvuru yaptıİsrail, UCM'ye Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlarının iptali için başvuru yaptıDünya
Dünya
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 1 trilyon dolarlık anlaşma
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar