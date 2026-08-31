ABD'nin Larak Adası’na saldırısına ilişkin İran: Saldırgan cezalandırılacak



İran Devrim Muhafızları Ordusu, Larak Adası yakınlarında duyulan patlama seslerine ilişkin bildiri yayımladı. Açıklamada, ABD’nin bölgeye hava saldırısı düzenlediğine yönelik iddialar teyit edilerek, "Amerikan-Siyonist düşman, iç sorunlarını çözme konusundaki çaresizliği ve bölge ülkelerine karşı kötüleşen itibarını gerekçe göstererek, kötü niyetli rolünü yeniden canlandırmaya ve kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı. Bu kapsamda Larak Adası’na saldırarak saldırgan bir eylemde bulunan düşman, bazı askerlerimizin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu" denildi.

Açıklamada, İran halkının saldırıya karşılık vereceği belirtilerek, "Saldırgan cezalandırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Katar merkezli Al Jazeera haber ajansı, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’na deniz mayını taşıdığı belirtilen füzeler fırlatmaya hazırlanan İran’a ait 2 füze rampasını vurduğunu öne sürmüştü.