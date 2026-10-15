ABD'nin Latin Amerika'da askeri varlığı genişliyor mu?

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan askeri yetkililer, ABD ordusunun Güney Amerika genelinde artan faaliyetlerine ilişkin çarpıcı iddialar paylaştı. Habere göre Amerikan yönetimi, bölgedeki müttefik unsurlarla askeri iş birliğini artırmak hedefiyle yüzlerce personeli sahaya sürmeye başladı.

Panama, Kolombiya ve Honduras hattında askeri hareketlilik

İddialara göre, New York'ta bulunan Fort Drum üssündeki 10'uncu Dağ Tümenine bağlı 600 kişilik taburun ilk birlikleri Panama'da kurulan yeni bir tropikal orman eğitim tesisine yerleştirilmeye başlandı. Bu unsurların ilerleyen süreçte Kolombiya ve Honduras'taki yerel askeri güçlerle ortak tatbikatlar düzenleyeceği, ayrıca uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında ABD Özel Harekat birliklerine destek sunabileceği belirtiliyor.

Miami'de yeni komutanlık ve kalıcı varlık sinyali

Orta ve Güney Amerika'daki bu intikallerin yanı sıra çok sayıda askeri personelin Miami'de konuşlu olan ve Batı Yarımküre operasyonlarını yönetecek yeni bir komutanlık bünyesine katılması planlanıyor. Yetkililer, yapılan bu kuvvet kaydırmalarının şimdilik geçici nitelikte olduğunu ancak zamanla ABD'nin bölgedeki varlığının kalıcı bir Unsuruna dönüşebileceğini vurguluyor. Geçen ay da ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) bünyesindeki bazı MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının ABD Güney Saha Komutanlığına (SOUTHCOM) devredileceği öne sürülmüştü.

İnsan hakları örgütlerinden güvenlik uyarısı

Söz konusu askeri hareketliliğe ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, insan hakları savunucuları gelişmeleri endişeyle takip ediyor. İnsan hakları grupları, ABD'nin bölgedeki askeri nüfuzunu genişletmesinin sivil halk açısından güvenlik riskleri yaratabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.