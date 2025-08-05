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ABD'nin Los Angeles kentinde silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybederken altı kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'nin Los Angeles kentinde silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti
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ABC7 Los Angeles TV kanalının haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, kentte yapılan bir partiye yerel saatle 01:00 civarında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkili, saldırı sonucunda Gregory Derisso adlı kişinin olay yerinde, 52 yaşındaki bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayda altı kişinin yaralandığını belirten yetkili, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek "Bu kentte şiddete hoşgörü gösterilmeyecektir" ifadesini kullandı.

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