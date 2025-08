ABD'nin Los Angeles kentinde silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybetti

ABC7 Los Angeles TV kanalının haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, kentte yapılan bir partiye yerel saatle 01:00 civarında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkili, saldırı sonucunda Gregory Derisso adlı kişinin olay yerinde, 52 yaşındaki bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayda altı kişinin yaralandığını belirten yetkili, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek "Bu kentte şiddete hoşgörü gösterilmeyecektir" ifadesini kullandı.

There is absolutely no place for crime in Los Angeles. Those who commit crimes will be held accountable to the fullest extent of the law. https://t.co/M7MioTnA9c