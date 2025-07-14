ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde yangın çıktı: 9 can kaybı
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde çıkan yangın sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdi.
Massachusetts İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Fall River bölgesindeki bir bakımevinde yerel saatle 22.00 sularında yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yaklaşık 70 kişinin yaşadığı tesiste çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü ancak 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Yangından kurtarılan bazı tesis sakinlerinin hastaneye kaldırıldığı, 5 itfaiyecinin de hafif yaralandığı kaydedildi.