ABD’nin Minneapolis kentinde göçmen polisi bir kişiyi daha vurdu

İç Güvenlik Bakanlığı Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, federal görevlilerin 14 Ocak günü saat 18:50 civarında "hedefli bir trafik kontrolü" gerçekleştirdiğini belirtti. Olay, Minneapolis'te 24. Kuzey Caddesi'nin 600 numaralı bloğunda meydana geldi; bu bölge, Renee Good'un 7 Ocak'ta ölümcül şekilde vurulduğu yerden yaklaşık 7,2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Olay sonrası protestolar ve resmi açıklamalar

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, olaydan sonraki saatlerde protestocular, havai fişekler yakarak ve kartopu atarak bölgede kolluk kuvvetleriyle çatıştı. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak için kimyasal tahriş edici maddeler kullandı. Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, olayı yasadışı bir toplantı olarak nitelendirdi ve insanları "derhal ayrılmaya" çağırdı.

İç Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, federal kolluk kuvvetlerinin ABD'de yasadışı olarak bulunan Venezuelalı bir kişiyi durdurduğunu belirtti. Kişi, aracıyla kaçarak park halindeki bir araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı. İç Güvenlik Bakanlığı'na göre, görevliler kişiye ulaştıktan sonra, yakındaki bir apartmandan iki kişi daha geldi ve üçü birden görevliye saldırmaya başladı.

İç Güvenlik Bakanlığı, "Üç kişi tarafından pusuya düşürüldüğü için can güvenliğinden korkan görevli, hayatını savunmak için savunma amaçlı bir atış yaptı" dedi.

Minneapolis Belediyesi sosyal medyada yaptığı açıklamada, vurulan adamın hayati tehlike arz etmeyen yaralar aldığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Olayda yer alan polis memuru da hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun yaralarının ciddiyeti bilinmiyor.

Olayda yer alan diğer iki kişi ise tutuklandı.