  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'nin, Mısır'a yönelik 320 milyon dolarlık askeri yardım kısıtlamasını kaldırdığı öne sürüldü
Takip Et

ABD'nin, Mısır'a yönelik 320 milyon dolarlık askeri yardım kısıtlamasını kaldırdığı öne sürüldü

ABD'nin Mısır'a yönelik "insan hakları endişeleri nedeniyle" daha önce askıya aldığı 320 milyon dolarlık askeri yardıma dair kısıtlamayı kaldırdığı iddia edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ABD'nin, Mısır'a yönelik 320 milyon dolarlık askeri yardım kısıtlamasını kaldırdığı öne sürüldü
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığının Kongre üyelerine gönderdiği ve Associated Press (AP) ile paylaşılan mektupta, Mısır'ın İran'la ABD arasındaki çatışmalardaki yapıcı rolüne dikkati çekildi.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Mısır'a yönelik 320 milyon dolarlık askeri yardımla ilgili kısıtlamayı kaldırdığı öne sürüldü.

Bakanlık, söz konusu mektupta "Bakanın bu kararı, Mısır'ın ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından taşıdığı önemi ve Mısır'ın ABD'ye sağladığı somut güvenlik işbirliğini yansıtmaktadır" ifadesine yer verdi.

Mektupta, Mısır'a yönelik muafiyet kararının "bölgesel güvenlik açısından önemli zorlukların yaşandığı bir dönemde Mısır ile güvenlik işbirliğinin sürdürülmesinin öneminin kabul edildiğinin" bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Söz konusu 320 milyon dolar, ABD'nin Mısır'a sağladığı yıllık 1,3 milyar dolarlık ekonomik ve askeri yardım paketinin bir parçasını oluşturuyor.

ABD Kongresi, Mısır'ın insan hakları karnesine ilişkin endişeler nedeniyle bu kısıtlamayı getirmişti.

Maç sonrası gözaltına alınan hakem Yasin Kol’un ifadesi ortaya çıktıMaç sonrası gözaltına alınan hakem Yasin Kol’un ifadesi ortaya çıktıGündem
KPSS ön lisans sınavı için nüfus müdürlükleri pazar günü açık olacakKPSS ön lisans sınavı için nüfus müdürlükleri pazar günü açık olacakGündem