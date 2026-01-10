ABD’nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Mississippi eyaletinde meydana gelen silahlı saldırılar sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.
Alabama sınırında yer alan West Point kasabasında silahlı saldırılar, bölgeyi yasa boğdu. Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırılarda “masum insanların” hayatını kaybettiğini duyurdu.
"6 kişi yaşamını yitirdi"
Şerif Scott, yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, olayların 3 farklı noktada gerçekleştiğini ve toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Yetkililer, saldırıların birbirine bağlı olduğunu belirtti.
Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, yetkililer olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Bölge halkı, güvenlik önlemlerinin artırılmasını beklerken, soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.