ABD'nin Ohio eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, "Cessna 441" tipi uçak, Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştü. Kurtulanın olmadığı kazada, uçaktaki 6 kişi de hayatını kaybetti. Ölenlerin ismi açıklanmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çok daha büyük bir facia önlendi

Uçağın düştüğü noktanın yakınında 3 ev bulunduğunu bildiren yetkililer, düşen uçağın yerleşim yerine isabet etmemesi sayesinde çok daha büyük bir facianın önlendiğini kaydetti.