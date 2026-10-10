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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı: Aralarında çocuklarında olduğu 9 kişi öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı: Aralarında çocuklarında olduğu 9 kişi öldü
Takip Et

Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek burada etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.