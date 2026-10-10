ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silahlı saldırı: Aralarında çocuklarında olduğu 9 kişi öldü
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek burada etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi.
Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.