ABD'nin sağlık sistemini 3,7 milyar dolar dolandırdı, Türkiye'de yakalandı

ABD'nin sağlık sigortası sistemini (Medicare) dolandırdığı ileri sürülen ve Mayıs 2025'ten beri firari olan şüpheli Türkiye'de yakalandı.

FBI Direktörü Kash Patel, ülke tarihinin en büyük medicare dolandırıcılıklarından biri olduğunu, şüpheli Ibrahim Khaldoon Hilmi'nin 3,7 milyar dolarlık planı organize ettiğini belirtti. Direktör Patel, ayrıca özel olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a da teşekkür etti. 1,3 milyar dolarlık medicare dolandırıcısı ise perşembe günü Filipinler'de yakalanmıştı.

ABD tarihinin en büyük sağlık sigortası sistemi (Medicare) dolandırıcılıklarından birine imza atan şüpheli, Türkiye'de gözaltına alındı.

Mayıs 2025'te kaçtı

Türk yetkililerle gerçekleştirilen operasyonu, FBI Direktörü Kash Patel sosyal medya hesabından duyurdu.

İddiaya göre şebeke, suç ortaklarıyla birlikte ABD'de 30'dan fazla paravan şirket kurdu ve binlerce doktor ve hastanın kimlik bilgilerini çalarak aslında hiç teslim edilmeyen medikal malzemeleri sisteme fatura etti. Elde edilen milyarlarca dolarlık kara para ise farklı ülkeler üzerinden sisteme sokuldu.

3,7 milyar dolarlık devasa bir planı organize etti

Organizasyonun liderliğini yaptığı ileri sürülen şüpheli Ibrahim Khaldoon Hilmi, Mayıs 2025'te ABD'den kaçtı.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, medicare dolandırıcısının yakalandığını FBI Direktörü Kash Patel sosyal medya hesabından duyurdu. Direktör Patel, "Ibrahim Khaldoon Hilmi, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biriyle suçlanıyor; iddiaya göre Medicare'i dolandırmak için 3,7 milyar dolarlık devasa bir planı organize etti. Mayıs 2025'ten beri firardaydı ama onu yakaladık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki ortaklarımızın olağanüstü çalışmaları sayesinde yakalandı"

FBI Direktörü'nün Türkiye'nin operasyondaki desteğiyle ilgili sözleri dikkat çekti:

"FBI Miami, Adalet Bakanlığı ve Türkiye'deki ortaklarımızın olağanüstü çalışmaları sayesinde Hilmi yurt dışında yakalandı ve yabancı bir gözaltı transferinden sonra adalete teslim edilmek üzere ABD'ye geri döndü.

Bu, Başkan Yardımcısı Vance liderliğindeki Beyaz Saray Görev Gücü ile FBI'ın dolandırıcılara karşı savaşında elde ettiği bir başka büyük zafer ve Trump yönetiminin, Amerikan vergi mükellefinden çalan herhangi bir suçlunun, nerede saklanmaya çalışırsa çalışsın yakalanacağını gösteren muazzam bir zaferdir."

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a teşekkür

Direktör Patel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a da özel olarak teşekkür etti:

"Büyükelçi Tom Barrack'a özel teşekkürler; kendisi bizim için paha biçilmez bir ortak olmaya devam ediyor - bu dava onun yorulmak bilmeyen çalışmaları olmadan başarılamazdı."

1,3 milyar dolarlık dolandırıcılığın şüphelisi de yakalandı

FBI, geçen perşembe günü de yine sağlık sigorta sistemi dolandırıcılığına ilişkin başka bir operasyon daha gerçekleştirmişti.

Medicare dolandırıcılığı suçundan hüküm giyen ABD'li iş insanı ve eski film yapımcısı Herbert Kimble, Filipinler'de yakalanarak ABD'ye götürüldü. Kimble, sistemi 1,3 milyar dolarlık dolandırmakla suçlanıyor. 4 Nisan 2019 tarihinde dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarını kabul eden Kimble, suç ortaklarına karşı yürütülen davalarda işbirliği yaptıktan sonra 2024 yılında planlanan ceza duruşmasına katılmayarak firar etmişti. FBI'ın en çok aranan dolandırıcılar listesinde yer alıyordu.

Kimble'ın kurduğu şebekeyle, hastalara ihtiyaçları olmayan ürünleri pazarladığı, rüşvetle sahte reçete yazdırdığı ve faturayı ABD devletine keserek haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyor.