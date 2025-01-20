ABD'nin sancılı Trump 2,0 dönemi bugün başlıyor

Bugün yemin ederek göreve başlayacak olan ABD Başkanın Donald Trump’ın ikinci açılış fonu şu ana kadar 170 milyon dolar toplayarak eski başkanlardan Joe Biden ve Barack Obama’nın başkanlık açılış komitelerinin topladığı toplam bağışı gölgede bıraktı.

Bağışlar sembolik olsa da, bazı şirketlerin seçilmiş başkanla dostane bir ilişki kurmak için yarıştıklarını, Trump’ın deregülasyon vaatlerini yerine getireceğini umduklarını gösteriyor. Biden’ın 2021’deki açılış fonu 62 milyon dolar toplamış, Obama 2009’daki açılış fonu için, bağışlara üst sınır getirilmesine rağmen 53 milyon dolar toplayarak o zamanın rekorunu kırmıştı.

Açılış fonuna 1 milyon dolar bağışlayan şirketler

CBC News’in ulaştığı 20 şirketten birçoğu Trump’ın açılış fonuna bağış yaptıklarını doğruladı. Boeing, 2021’de Biden’ın açılış fonuna ve 2017’de Trump’ın ilk açılış fonuna aynı miktarda bağışta bulunduktan sonra bu yıl Trump’ın açılış fonuna 1 milyon dolar katkıda bulundu. Google, Microsoft ve Meta’nın her biri fona 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Uber’den bir sözcü, araç çağırma şirketinin fona 1 milyon dolar bağışladığını ve CEO’su Dara Khosrowshahi’nin bu yıl 1 milyon dolar daha bağışladığını söyledi. OpenAI sözcüsü, CEO’su Altman’ın açılış fonuna 1 milyon dolarlık kişisel bir bağış yaptığını söyledi. Amazon, Apple, Adobe, Pfizer, Hyundai ve Delta Air Lines da Trump’ın açılış fonuna 1’er milyon dolar bağışlayan şirketler arasında yer alıyor.

Yemin törenine kimler katılacak?

Tüm eski başkanların yemin törenine katılması gelenekseldir, bu nedenle Biden, Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’ın katılması bekleniyor. Trump ayrıca bu yıl ilk kez dünya liderlerini de davet etti.

Çin Devlet Başkanı Ji Xingping, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban’ı açılış törenine davet edilen liderler arasında yer alıyor. Xi kendisini temsilen yardımcısı Han Zheng’i göndereceğini bildirirken, Orban başkent Budapeşte’deki bir toplantıdan ötürü yemin törenine katılamayacağını açıkladı. Milei, Trump’ın töreninde yer alacağını açıkladı.

Fakat Meloni ve Bukele’nin katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Hindistan’ın Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, Avustralya’nın Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Japonya’nın Dışişleri Bakanı Takeşi İvaya törende olacak. Diğer taraftan, Elon Musk da etkinliğe katılacak isimlerin başında yer alırken, dün CEO’su olduğu sosyal medya uygulaması TikTok ABD’de yasaklanan Shou Chew de davetliler arasında. Tim Cook da Apple’ın CEO’su olarak yemin törenine davet edilen isimlerden.