ABD'nin silah satışı geçen yıla göre yüzde 56 arttı

ABD'nin dünyaya silah satışları, Ukrayna savaşının etkisiyle geçen yıl rekor düzeye ulaştı.

ABD devletinin ve özel şirketlerin toplam silah satışı 238 milyar doları buldu. Bunun 81 milyar doları doğrudan hükümete ait satışlardan elde edildi. 2023'te bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 56 arttı.

Ukrayna'nın komşularından Polonya, ABD ile en büyük silah anlaşmasını yapan ülkeler arasında yer aldı.

Polonya ABD'den 25,75 milyar dolarlık silah, mühimmat ve askeri teçhizat edindi, Almanya 8,5, Bulgaristan 1,5, Norveç 1 milyar dolar değerinde ABD'den silah satın aldı. Çek cumhuriyeti ise F-35 jetlerine ve cephaneliğine 5,6 milyar dolar ödedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yıllık sunumda, "savunma ve silah ticareti ABD'nin uzun erimli bölgesel ve küresel güvenliği etkileyecek önemli dış politika araçlarıdır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rusya'dan uzaklaşan ülkelerin aldığı silahların da satışları artırdığını ekledi.

Avrupa dışındaki alımlara bakıldığında, Güney Kore'nin 5 milyar dolarlık F-35 alımı, Avustralya'nın 6,3 milyar dolarlık C130J-30 uçak alımı ve Japonya'nın E-2D uçakları için yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşmalar öne çıkıyor.