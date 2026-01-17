ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Erbil’e gitti

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack’ın terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ile Suriye’deki son gelişmeleri ele almak üzere Erbil’e gittiği bildirildi.

Hibya Haber Ajans'nın haberine göre, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack’ın Erbil’de bir araya geleceği ve son gelişmeler üzerine bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

Bölgedeki kaynakların, Erbil’deki bu toplantının ABD’nin tansiyonu düşürme ve bölgesel istikrarı koruma yönündeki diplomatik girişimlerinin bir parçası olduğunu vurguladığı aktarıldı.