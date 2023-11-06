ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı
ABD güçlerinin konuşlandığı Suriye'nin Tenef bölgesindeki üsse İHA'larla saldırı girişiminde bulunuldu.
Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki üsse aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef'teki üsse aidiyeti bilinmeyen 3 İHA ile saldırı girişimi gerçekleştirildi.
Üste konuşlu ABD güçlerinin, İHA'ları üsse ulaşmadan çöl bölgesinde düşürdüğü öğrenildi.
Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.