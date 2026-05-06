ABD’nin Tahran stratejisi: İran’ın savaş kapasitesi gerçekten sıfırlandı mı?

Saha operasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte ABD, askeri stratejisini doğrudan kritik su yollarının denetimine ve kalan asimetrik unsurların tasfiyesine odakladı. Bu stratejik değişim, bölgedeki Amerikan varlığının artık bir işgal gücü değil, bir güvenlik garantörü olarak konumlandırıldığının en net göstergesi oldu.

Destansı Öfke bitti: 8 İran gemisi imha edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada ana saldırı harekatı olan ‘Destansı Öfke’nin hedeflerine ulaştığını ve resmen sonlandırıldığını bildirdi. Operasyonun kapanış aşamasında, Hürmüz Boğazı’nda ticari trafiğe müdahale girişiminde bulunan İran’a ait 8 küçük bot, ABD’ye ait füze ve İHA’larla düzenlenen nokta operasyonlarıyla işlevsiz hale getirildi. ABD Genelkurmay Başkanlığı, İran’ın saldırı teşebbüslerine ‘savuşturma’ açıklaması niteliğinde anında karşılık verildiğini belirtti.

Trump: Özgürlük Operasyonu durduruldu, Hürmüz’de abluka sürecek

Trump, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan tarafsız ülkelerin gemilerini ve mürettebatını kurtarmak için başlatılan ‘Özgürlük Operasyonu’nun insani hedeflerine ulaştığını belirterek durdurulduğunu açıkladı. Ancak bu geri adım, bir yumuşama sinyali taşımıyor; Trump, İran limanlarına yönelik uygulanan deniz ablukasının ‘anlaşma sağlanana kadar’ tam güçle devam edeceğini vurguladı. Trump’a göre abluka İran ekonomisini yok ediyor ve Tahran rejimi masada nihai tavizleri verene kadar Amerikan savaş gemileri bölgeden çekilmeyecek.

Lübnan hattında İran etkisi silindi

Askeri çöküşün bölgesel yansımaları, Lübnan-İsrail sınırında da somut bir karşılık buldu. Rubio, İsrail ile Lübnan arasında şu an için aşılamayacak bir sorunun kalmadığını ve sınır hattındaki gerilimin dindiğini duyurdu. Bu gelişme, İran’ın bölgedeki en stratejik kolu olan Hizbullah’ın lojistik desteğinin kesildiğini ve Tahran’ın artık bölgede bir denge unsuru olmaktan çıkarıldığını kanıtlıyor. Washington’a göre, Lübnan ve İsrail arasındaki bu sükunet, İran’ın bölgesel izolasyonunun en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Kapasite gerçekten sıfırlandı mı?

Hava savunma sistemlerinin yüzde 80’inin yok edilmesi, ana donanma unsurlarının tasfiyesi ve nükleer tesis girişlerinin mühürlenmesiyle İran, artık bölgesel bir savaş başlatabilecek lojistik derinliğini kaybetti. Trump, yaşanan gerilimi bir ‘mini savaş’ olarak tanımlarken; İran’ın artık donanması, hava kuvvetleri, uçaksavar silahları, radarları ve merkezi bir liderlik mekanizması kalmadığına dikkat çekti. Trump’ın ‘anlaşmaya yakınız’ mesajı ile ‘abluka devam edecek’ tehdidi arasındaki denge, bu askeri sıfırlanmanın diplomatik bir tasfiye ile sonuçlanmak üzere olduğunu doğruluyor. Tahran artık modern bir ordu gibi değil, sadece kısıtlı bir asimetrik güç olarak hayatta kalmaya çalışıyor.