ABD'nin tarife baskısı ASEAN ülkelerini zorlu bir ikileme sürüklüyor

Trump'ın zirve sırasında tarifeler ve kritik mineraller konusunda sert pazarlıklar yürütmesi bekleniyor. Washington, bölge ülkelerinin ABD pazarına erişimini bir koz olarak kullanarak Çin’le olan ekonomik bağlarını dengelemeye çalışıyor. Geçtiğimiz dönemde Tayland ve Vietnam gibi ülkelerin ABD talepleri doğrultusunda bazı ticari düzenlemeleri kabul etmesinin ardından, yeni dönemde benzer ikili anlaşmaların imzalanması ve daha sıkı kuralların dayatılması öngörülüyor.

Stratejik özerklik ve Çin ile denge arayışı

Güneydoğu Asya ülkeleri, bir yandan ABD pazarına kesintisiz erişim sağlarken, diğer yandan Çin’le olan ticari ilişkilerini korumaya ve stratejik özerkliklerini sınırlayacak yükümlülüklerden kaçınmaya çalışıyor. Uzmanlar, Washington'ın yenilenen tarife baskısı ve daha yakın hizalanma taleplerinin ASEAN üyelerini ayrı ikili anlaşmalara yöneltebileceğini, bunun da taraflar arasındaki ekonomik ve siyasi dengeleri zayıflatabileceği konusunda uyarıyor.